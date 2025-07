Chiusura temporanea del sottopasso ferroviario di viale Cesare Battisti per lavori di manutenzione

Nelle prime ore della mattinata di mercoledì, 30 luglio, il sottopasso ferroviario di viale Cesare Battisti a Riccione sarĂ temporaneamente chiuso al traffico, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata alla infrastruttura da parte di una ditta incaricata da Rfi – Rete. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

