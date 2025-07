Raoul Bova vorrebbe fare causa a Ryanair e il Napoli | Strumentalizzato per fini promozionali l'audio con Martina Ceretti

Raoul Bova avrebbe deciso di avviare una doppia causa civile contro Ryanair e il Napoli per aver "strumentalizzato a fini ironici e promozionali i suoi messaggi vocali privati" con Martina Ceretti, al centro dell’indagine per tentata estorsione dopo la diffusione avvenuta tramite il video di Falsissimo di Fabrizio Corona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Raoul Bova non l'ha presa affatto bene. E stavolta non c'entra solo la vicenda giudiziaria in cui è coinvolto come parte offesa. L'attore – secondo quanto apprende Repubblica - sarebbe infatti pronto ad avviare una doppia causa civile contro Ryanair e il Napol

