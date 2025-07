Ok alla cittadinanza onoraria ai bambini di Gaza

Il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato all'unanimità una delibera per conferire la cittadinanza onoraria alla comunità dei bambini di Gaza attualmente accolti in città . La decisione sottolinea l'urgente necessità di pace e la protezione dei bambini nelle zone di conflitto in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Gli orti diventano scuola di cittadinanza: nonni e bambini celebrano l’Europa - Il sindaco Massimo Mezzetti e l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli hanno festeggiato l’Europa e lo scambio tra generazioni nella cornice del Centro Sociale Anziani e Orti di San Faustino, dove nella mattinata di giovedì 15 maggio i nonni hanno accolto bambini e ragazzi alla.

Ipotesi cittadinanza onoraria per i bambini di Gaza arrivati a Bologna per curarsi - I capigruppo del Consiglio comunale di Bologna hanno firmato un testo in per chiedere che venga riconosciuta la cittadinanza onoraria ai bambini di Gaza arrivati in città per curarsi.

BUSSOLENO: PETIZIONE PER LA CITTADINANZA ONORARIA AL POPOLO DI GAZA Noi sottoscritti cittadine e cittadini del Comune di Bussoleno, chiediamo che venga concessa la cittadinanza onoraria all'intero popolo di Gaza, in segno concreto di s Vai su Facebook

Cittadinanza ai bimbi di Gaza, salta l’unanimità - Ceretti (Pd): "Da Lepore parole divisive e polarizzanti". Secondo msn.com

