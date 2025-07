Pensioni | il calendario dei pagamenti in provincia di Arezzo

Poste Italiane comunica che in tutti gli 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di agosto saranno in pagamento a partire da venerdì 1 agosto. Sempre a partire da venerdì 1 le pensioni di agosto saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

