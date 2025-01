Ilrestodelcarlino.it - Teatro più moderno e sostenibile: "E mettiamo a nuovo la piazza"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unpiùe unadella Repubblica che sarà rinnovata a partire dal 2026, considerando che proprio in quell’area sorgerà la nuova scuola primaria da oltre 7 milioni di euro. L’amministrazione comunale di Cattolica è al lavoro: da Palazzo Mancini giunge la notizia che è stato appena dato il via libera ai lavori per l’efficientamento energetico deldella Regina. "Continuiamo a investire nei contenitori culturali della nostra città – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore alla Cultura Federico Vaccarini – Il nostro obiettivo è che ildiventi una vera eccellenza. Avremo così unpiù, meglio riscaldato e climatizzato, più accogliente e tutto ciò nel rispetto dei fondamentali principi di sostenibilità ambientale ed economica. Il rifacimento degli impianti ci permetterà poi di risparmiare sensibilmente sui consumi energetici".