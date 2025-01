Metropolitanmagazine.it - “Sweet Dreams” degli Eurythmics raggiunge il miliardo di views su You Tube

Leggi su Metropolitanmagazine.it

un importante traguardo: il video del brano di Annie Lennox e David Stewart ha superato ildi visualizzazioni su You.Il singolo del 1983 è il primo del duo ad ottenere questo riconoscimento: diretto da Chris Ashbrook, il video inizia con un meeting di lavoro tra Annie Lennox e David Stewart in una sala conferenze dove gli artisti sono in completi elegantissimi,nella quale non passa inosservata l’immagine della cantante, in una mise androgina con tanto di capelli arancioni intonare il celebre inciso: “are made of this/ Who am I to disagree?/ I travel the world and the seven seas/ Everybody’s looking for something”. Successivamente il duo dalla sala meeting si teletrasporta in un mondo da sogno coloratissimo nel quale si esibiscono in un fattoria tra un gregge di mucche.