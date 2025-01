Lanazione.it - Società salute Firenze, al via il progetto contro il gioco azzardo

, 9 gennaio 2025 -entra in campoild'patologico. È infatti in partenza, si legge in una nota del Comune, undi prevenzione delladella, che coinvolgerà 30 classi di istituti secondari di secondo grado, 150 lavoratori e prevederà anche operatori in unità mobile che sensibilizzeranno le persone nei pressi di sale giochi e sale slot: l'investimento è di 275mila euro e la durata è fino a fine giugno. Sono previste attività di sensibilizzazione sia per studenti che per insegnanti, da svolgersi in presenza o online. Sarà garantita anche un’azione di ‘parental training’, ovvero sensibilizzazione e consulenza rivolta ai genitori con incontri mirati condotti da alcuni operatori. Per quanto riguarda la prevenzione in ambito lavorativo, sono previste attività di formazione, sensibilizzazione e networking per circa 150 dipendenti di imprese profit, della Pa e di enti del Terzo settore, anche con incontri finalizzati a promuovere politiche di responsabilità sociali delle aziende.