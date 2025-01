Tvplay.it - Salti di gioia in casa Milan, firma ad un passo: Conceição ora gongola

Leggi su Tvplay.it

Il tecnico portoghese può esultare, accordo raggiunto: i dettagli e le cifre.La vittoria della Supercoppa italiana ha regalato alun’iniezione di fiducia di non poco conto. Battere Juventus e Inter in pochissimi giorni e sollevare il trofeo è un traguardo che fa partire Sergio, nuovo tecnico rossonero, con il piede giusto. Era quello che serviva ad una piazza e, soprattutto, ad una squadra sfiduciatache nelle ultime partite era sembrata, aldilà dei risultati, piatta e senza idee.diinad unora(LaPresse) tvplay.itEd in effetti l’ottavo posto in classifica rispecchia alla perfezione ciò che è stato ilsotto la guida di Paulo Fonseca: una squadra sula carta forte e ben costruita, a cui è mancato quel guizzo che avrebbe consentito di occupare qualche posizione più in alto in classifica.