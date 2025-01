Pronosticipremium.com - Saelemaekers da confermare, Roma al lavoro: Ghisolfi fissa l’incontro

Archiviata la vittoria per 2-0 contro la Lazio, per laè già tempo di guardare avanti. I giallorossi hanno messo in cascina 3 punti pesanti ed hanno iniziato nella giusta maniera il 2025, l’anno di una possibile rinascita. L’obiettivo è quello di continuare a risalire la china di una classifica che rimane non ancora positiva, con il 7° posto che non appare più come una chimera. I capitolini stanno preparando con cura la prossima gara con il Bologna, in programma domenica 12 gennaio alle ore 18:00. Un match da non sbagliare, contro un avversario che sogna in grande anche quest’anno.Al tempo stesso, però, la dirigenza starebbe architettando la sessione invernale ed estiva di calciomercato, per rinforzare il suo organico con innesti importanti. Il direttore tecnico Florentvorrebbe anche, però, anche gli elementi che sono ormai diventati imprescindibili per lo scacchiere di Claudio Ranieri.