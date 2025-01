Calciomercato.it - Rashford tra Milan e Juventus: gli ostacoli per il grande colpo | CM.IT

L’attaccante inglese in uscita dal Manchester United può sbarcare in Serie A: rossoneri davanti ai bianconeri, le ultimeMarcusin Serie A può arrivare davvero. L’attaccante inglese è in rotta con il Manchester United che, dopo aver provato a venderlo a titolo definitivo, avrebbe aperto anche alla possibilità di un prestito senza riscatto.tra: gliper ilCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itUna formula che ovviamente gradirebbero siache, le squadre italiane che hanno avuto degli approcci per il calciatore, mentre non trova conferme l’interesse del Como. Se n’è parlato a Ti Amo Calciomercato sul nostro canale Youtube, facendo il punto sull’eventuale arrivo didel nostro campionato.Al momento i rossoneri sono avanti sul calciatore, per il quale hanno avuto colloqui con il fratello-agente, come pure la