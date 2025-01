Ilfattoquotidiano.it - “Quello che ho visto e che il pubblico ha visto è tutto fuorché dignitoso. Ognuno è responsabile”: la sfuriata di Alfonso Signorini al Grande Fratello

È entrato nella casa delper parlare direttamente agli inquilini, vis-à-vis. E non capita spesso. Maaveva promesso che ci sarebbero stati dei provvedimenti. Ed è stato di parola, mettendo in chiaro sin da subito che quella che avrebbe voluto sentire dalla bocca dei concorrenti sarebbe dovuta essere la verità dei fatti.Il riferimento è agli spiacevoli eventi avvenuti negli scorsi giorni. Dalla lite furibonda tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes, durante la quale la modella brasiliana ha riempito un bollitore e ha tentato di lanciare l’acqua, fredda, verso la cantante, per poi concludere lanciando il bollitore stesso (non indirizzandolo, secondo la ricostruzione del programma, a Morlacchi). E poi l’altrettanto spiacevole litigio tra la stessa Helena e un’altra concorrente, Ilaria Galassi, in cui entrambe si sono rese protagoniste di minacce ed offese a favore di telecamera.