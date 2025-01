Cultweb.it - Quando fu lanciato il primo iPhone della storia?

Il 9 gennaio 2007 Steve Jobs, allora CEO di Apple, presentò al mondo ildurante il Macworld Expo a San Francisco. Con il suo stile unico e la sua capacità di creare suspense, Jobs definì l’evento come l’introduzione di tre dispositivi rivoluzionari: un iPod widescreen con controlli touch, un telefono innovativo e un comunicatore internet. Il momento memorabile arrivòJobs rivelò che non si trattava di tre dispositivi separati, ma di un unico prodotto: l’. L’annuncio non solo scatenò un’ovazione nella sala, ma inaugurò una nuova era nella tecnologia mobile.Ilera radicalmente diverso da ciò che conosciamo oggi. Con dimensioni di 4,5 x 2,4 pollici e una memoria massima di 16GB, funzionava esclusivamente sulla rete EDGE di AT&T, nota per essere lenta e poco affidabile.