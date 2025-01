Cultweb.it - Quali star di Hollywood hanno perso le loro case negli incendi di Los Angeles di queste ore?

Losè stata travolta da una serie disenza precedenti che stanno devastando interi quartieri, alimentati da venti chesuperato i 100 km/h. La situazione è a tal punto critica da aver portato alla dichiarazione dello stato d’emergenza da parte del Governatdella California, Gavin Newsom, con almeno 30.000ne costrette a evacuare. Anche il presidente americano Joe Biden ha cancellato il suo viaggio diplomatico in Italia per seguire le operazioni. Tra i tanti colpiti ci sono anche numerose celebrità di, chevisto leabitazioni distrutte o gravemente danneggiate.Paris Hilton, ad esempio, hala sua casa sulla spiaggia acquistata per 8,4 milioni di dollari. Laha condiviso il suo dolsu Instagram, sottolineando però la gratitudine per la sicurezza della sua famiglia e il desiderio di supportare le vittime della tragedia.