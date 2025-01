Lanazione.it - Pronto soccorso: "Durante le festività tremila accessi e 77mila in un anno"

Leader per numero dirispetto a tutti e 13 idell’Asl Toscana sud est, quello dell’ospedale Misericordia di Grosseto ha confermato la sua performance ancheil periodo natalizio. Le feste hrappresentano per i professionisti sanitari del Dea di Grosseto un periodo intenso. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono stati 3mila i pazienti che si sono rivolti ai sanitari delmaremmano, una media di 200al giorno. "Si parla di numeri importanti – spiega Mario Breggia, direttore del Dipartimento di emergenza-urgenza dell’Asl sudest –. Sappiamo che il periodo dellerappresenta una periodo a sé rispetto alla routine annuale". A Grosseto i professionisti delsono comunque preparati ai grandi numeri: nel corso del 2024 sono statigli, 5mila in più rispetto all’precedente.