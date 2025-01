Lortica.it - Porta sant’Andrea conclude la collaborazione con Martino Gianni

Arezzo, il consiglio direttivo del Quartiere dicomunica ufficialmente la conclusione del rapporto dicon il preparatore.Un sentito ringraziamento va aper i due straordinari anni trascorsi insieme, un periodo indimenticabile in cui i colori bianco-verdi hanno raggiunto traguardi storici e successi senza precedenti. Sotto la sua guida, il quartiere ha trionfato due volte nella Giostra del Saracino, con le vittorie nelle edizioni di giugno 2023 e settembre 2024, e ha conquistato un cappotto nelle Prove Generali di entrambe le edizioni del 2024.All’eterno “Re della Piazza”, il nostro più sincero in bocca al lupo per il futuro, con l’auspicio che possa continuare are il suo talento e la sua esperienza ai massimi livelli.Grazie,!L'articololaconproviene da L'Ortica notizie pungenti.