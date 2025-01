Secoloditalia.it - Papa Francesco “scomunica” la cancel culture: “E’ una vera colonizzazione ideologica”

In occasione dell’incontro con il corpo Diplomatico alla Santa sede,ha presenziato nonostante il raffreddore, che lo ha costretto ad affidare il proprio discorso a un collaboratore. Nonostante la voce stavolta fosse diversa, il messaggio del Pontefice è stato chiaro e netto: no alla, all’aborto come diritto e alla preferenza degli animali rispetto al generare figli. Poi l’attenzione si è spostata verso le popolazioni colpite dalla guerra e verso chi minaccia un conflitto mondiale, senza dimenticare l’argomento delle migrazioni e la totale distanza dai provvedimenti sulla pena di morte. Nel proprio discorso, Bergoglio ha riservato uno spazio per la complicata sulla guerra in Ucraina e il conflitto israelo-palestinese, rammentando l’importanza del diritto internazionale per la prevenzione degli scontri tra le civiltà e la tutela dei civili.