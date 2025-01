Ilfattoquotidiano.it - Pakistan, due sorelle bruciano vivo il padre per vendicarsi delle violenze sessuali subite dall’uomo

Due donne sono state arrestate il 1 gennaio a Gujranwala, nella provincia del Punjabin ine accusate di aver ucciso ilbruciandolocome rappresaglia per aver stuprato unadue e tentato di violentare l’altra. L’uomo trasportato in ospedale è morto l’8 gennaio. Le due – entrambe figlie dell’uomo ma di due diverse madri – hanno confessato l’aggressione raccontando di aver trovato un accordo per avere una “soluzione permanente“, come riporta Rizwan Tariq, un alto funzionario di polizia della città.Lericevute avrebbero spinto le due donne a prendere la benzina da una motocicletta e mentre l’uomo dormiva a dargli fuoco. Le due hanno riportato che ilper un anno aveva violentato la più grande e per due volte aveva tentato di violentare la sorella minore.