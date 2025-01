Game-experience.it - Nintendo ha annunciato il LEGO Game Boy con data di uscita

hauna nuova collaborazione conche porterà alla creazione di unBoy interamente realizzato con i celebri mattoncini colorati. Previsto per il mese di ottobre 2025, il progetto celebra l’iconica console portatile in una veste unica, perfetta per appassionati di videogiochi e costruzioni.Questo annuncio, che ha già acceso l’entusiasmo dei fan, conferma il continuo impegno dinell’espandere il suo universo creativo oltre i tradizionali videogiochi. La collaborazione tranon è una novità: in passato, le due aziende hanno lanciato ilNES, che ricrea in modo dettagliato la storica console a 8 bit, e altri set dedicati a celebri franchise. Ora, ilBoy in versionepromette di essere un omaggio altrettanto speciale, portando un tocco di nostalgia e innovazione.