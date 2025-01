Pronosticipremium.com - Nantes-Monaco, il pronostico di Ligue 1: ospiti favoriti, occhio alla combo

Con il ritorno del weekend si apprestano a tornare in campo anche tutti i top campionati europei. In Francia, la1 sarà impegnata nella diciassettesima giornata, che concluderà un girone d’andata dominato dal PSG, saldamente in testa con sette punti di vantaggio sul Marsiglia. La terza posizione è invece occupata dal, che domani affronterà ilin trasferta, con fischio d’inizio alle ore 19 in quello che sarà il primo dei due anticipi di questo turno. Il venerdì di concluderà invece con la gara tra Auxerre e Lilla delle ore 21.Sarà una sfida fondamentale per il, che si trova in bagarre per la salvezza occupando attualmente il sedicesimo posto in classifica, con sole tre vittorie ottenute fino a questo momento e la necessità di fare punti per provare a concludere nel migliore dei modi l’andata.