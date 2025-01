Mistermovie.it - Mister Movie | Chad Michael Collins guida un gruppo di soldati nel trailer di Sniper: The Last Stand

Il primo trailer di Sniper: The Last Stand è finalmente arrivato, offrendo un'anteprima carica di adrenalina del prossimo film della longeva serie d'azione. Con protagonista Chad Michael Collins e Ryan Robbins, questo undicesimo capitolo promette di alzare ulteriormente l'asticella con nuove missioni ad alto rischio e azione esplosiva. Il primo trailer del nuovo capitolo della serie d'azione. Nel trailer, vediamo Brandon Beckett, interpretato da Chad Michael Collins, in una missione pericolosa insieme al suo compagno, l'agente Zero (Ryan Robbins). I due vengono inviati a Costa Verde con il compito di guidare un'unità di soldati d'élite per fermare un trafficante d'armi deciso a scatenare una superarma mortale. Questa volta, però, Beckett si trova a dover affrontare una sfida diversa: assumere il ruolo di leader, prendendo sotto la sua ala un cecchino inesperto e guidando la squadra in condizioni estreme.