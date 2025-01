Ilfoglio.it - Meloni: "Mattarella fa opposizione? Non sono d'accordo". E su Pier Silvio in politica: "Aperta a discuterne"

Leggi su Ilfoglio.it

"Ho grande rispetto per quello che dice il presidentee per quello che fa per difendere l’interesse nazionale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianel corso della conferenza stampa di fine anno, rispondendo a una domanda del Foglio circa i rapporti tra il Quirinale e Palazzo Chigi. La premier ha parlato anche delle parole della parlamentare di FdI Ylenja Lucaselli, secondo cui "fa": "Nond'e gliel'ho anche detto. Non ho notizie di un'del Quirinale sulla separazione delle carriere. Sull'intervento del presidente della Repubblica dopo le parole di Musk ho espresso apprezzamento. Lui è anche il presidente del Csm, quindi è normale che intervenga a difesa della magistratura". In più, alla richiesta di un commento su un possibile impegno indiBerlusconi,ha detto: "Fermo restando che ho un ottimo per rapporto personale sia conBerlusconi che con Marina Berlusconi credo che queste domande dobbiate farle a loro.