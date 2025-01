Secoloditalia.it - Meloni inattaccabile, i giornaloni virano su Musk. Lei respinge il blitz: «Soros non vi preoccupava»

Leggi su Secoloditalia.it

Quaranta domande programmate, più una fuori sacco, in circa due ore e mezza. La conferenza stampa di fine anno, che in realtà per la seconda volta di seguito si è celebrata a inizio gennaio, è stata per il presidente del Consiglio Giorgiala consueta maratona di contenuti. Un po’ meno di resistenza fisica: è durata meno del solito. Nelle conversazione per ingannare l’attesa c’era chi pronosticava almeno tre ore, chi temeva che si arrivasse a quattro. Il premier ha risposto diffusamente alle domande che le sono state poste, ma quest’anno non hanno avuto la connotazione del plotone di esecuzione. Anche questo è il segno di un anno che è stato particolarmente ricco di successi per il premier e l’esecutivo, l’ultimo dei quali conseguito ieri con la liberazione in tempi record della giornalista Cecilia Sala.