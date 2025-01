Secoloditalia.it - Meloni a tutto campo: “Con Trump bel rapporto, nessun favore a Musk, che emozione con Cecilia”

Sala, Elon, Donald, l’Ucraina, il lavoro la maggioranza, le riforme e perfino le. formiche. La conferenza stampa di bilancio del 2024 e sulle prospettive del governo e dell’Italia per l’anno in corso del premier Giorgiaè durata oltre due ore e mezza, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare. Quaranta domande, altrettante risposte, con orgoglio, precisione e grinta da parte della premier.in conferenza stampaSi è partiti con le domande sull’informazione e sui presunti bavagli. “Sento dire che io non risponderei spesso alle domande dei giornalisti. Ho fatto fare un calcolo: ho risposto nel 2024 a 350 domande, più di una al giorno”. “Ho fatto la scelta di non fare conferenze stampa al termine delle riunioni del consiglio dei ministri” per dare spazio ai ministri nelle rispettive sfere di competenza, perché “Giorgianon è sola al governo”, ha detto la premier.