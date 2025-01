Lanazione.it - "Lidia. Storia di una masca", in scena al Teatro S. Andrea di Pisa l'11 gennaio

, 92025 - Sabato 11, alle 21.15, alS.di, andrà inlo spettacolo: "di una" della Compagnia SALZ, ospite dall’Associazione Koru. Sul palco Alice Bignone con la regia di Ermanno Rovella. Lanasce donna e muore cinghiale. È una bambina, una ragazza, una donna e una madre contesa dalle potenze del suo mondo: il paese e il bosco. É una levatrice e, come sua madre, viene accusata di essere una strega. Ma se da un lato lotta per non essere travolta da queste accuse dall’altro succedono cose intorno a lei: animali che sbucano dal nulla mentre guarisce i malati e una signora dai lunghi capelli neri compare a ritmi regolari nella sua vita, mentre il bosco sembra stringersi intorno alla sua casa. Ladiraccoglie tante altre storie di donne che, come lei, hanno dovuto arrangiarsi per vivere, di donne il cui mondo cominciava col paese e finiva dove iniziava il bosco, e dove il prete era la voce dell'autorità, della verità e soprattutto di Dio.