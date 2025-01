Napolipiu.com - “Kvaratskhelia al PSG”: Conte stravolge i piani del Napoli

al PSG”:del">Svolta clamorosa sul futuro del georgiano: il tecnico salentino ha dato il via libera all’operazione per gennaio.Il Paris Saint-Germain è pronto a sconvolgere il mercato di gennaio con un colpo che avrebbe del clamoroso. Secondo quanto rivelato da Il Roma, il club francese starebbe preparando l’assalto a Khvicha, con il benestare di Antonio.Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno e che potrebbere completamente idel. L’operazione, come riporta il quotidiano partenopeo, avrebbe già superato la fase preliminare: “L’affare è molto serio. Non è più un pour parler ma una reale possibilità di cedere il ragazzo al club più importante di Francia in questo mercato di riparazione”.