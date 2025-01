Liberoquotidiano.it - Kate torna agli impegni reali, i suoi abiti più iconici prima della malattia

Londra, 9 gen. (Adnkronos) - Catherine Middleton inizierà il 2025 con la ripresa dei, dopo lo stop per l'annus horribilis appena trascorso, durante il quale sia lei che il re si sono sottoposti alle cure per il cancro. Gli amanti dello stile reale saranno deliziati dal fatto che l'anno appena iniziato promette di essere un anno lavorativo come quelli che hanno preceduto il 2024. Con il suo status, le sue risorse e la sua innata eleganza, la principessa incarna un raro insieme di qualità che rendono il suo guardaroba infinitamente affascinante da classificare, sottolinea il Telegraph, ricostruendo le mise più iconichefutura regina. La rassegna fotografica del quotidiano britannico prende il via con l'abito a pois di Alessandra Rich, indossato al Royal Ascot nel 2022, uno dei preferiti die che rende anche un omaggio al lookprincipessa Diana all'Epsom Derby nel 1986.