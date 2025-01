Iltempo.it - Influenza, il nutrizionista: "Brodo di pollo e succo di pompelmo per chi si ammala"

Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) - Il picco dell'si avvicina e cresce il numero di italiani costretti a letto. Per chi sianche la dieta è importante. Si parte dal fatto che "durante la malattia, bisogna mangiare leggero, per non impegnare troppo l'apparato gastroenterico", spiega all'Adnkronos Salute Ciro Vestita,e fitoterapeuta, nel cui ultimo libro - 'In Salute tutto l'anno', edizione Bur - le ricette per la cura dei malanni stagionali hanno ampio spazio. Il riso in bianco, per esempio, piatto più utilizzato quando si è costretti a letto in questa stagione, "va benissimo, ma soprattutto vanno benedi. Alcuni vecchi studi, mai smentiti, hanno persino individuato nella pelle del pollame una molecola naturale che può essere d'aiuto contro le infezioni virali".