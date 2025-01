Ilrestodelcarlino.it - In cantiere la rotatoria del Marano

Ripartiti i lavori per la realizzazione dellasu viale D’annunzio all’incrocio con viale Angeloni, al. Da ieri gli operai sono al lavoro per predisporre ilche, entro primavera, porterà alla realizzazione dell’opera che farà da ingresso a nord della città. In questa fase non sono previste modifiche alla viabilità ma solo il parziale restringimento della carreggiata. Il progetto dellanasce dall’accordo tra l’amministrazione comunale e i residenti sulla necessità di dare una risposta all’area del, dell’Alba e di Spontricciolo per la messa in sicurezza di un punto strategico per la viabilità urbana, sia dei mezzi che di ciclisti e pedoni. L’opera si affianca agli interventi di manutenzione straordinaria e di rigenerazione urbana programmati per la zona che sono stati condivisi con i cittadini in occasione degli incontri nei quartieri del programma #Riccionepartecipa.