Quotidiano.net - I 15 Paesi al mondo in cui non si pagano tasse

Roma, 9 gennaio 2025 – In un Paese come l’Italia in cui i regimi fiscali sono da sempre uno dei motivi di scontro fra governo e opposizioni, e in cui nessuno è davvero contento o trova adeguato il proprio, si assiste sempre più spesso ad un fenomeno, quello del super ricco che decide di spostare la propria residenza all’estero, in particolar modo inin cui lesono minime, come il Principato di Monaco. Eppure non si tratta dell’unico Paese in cui non si applicanosul reddito, ve ne sono in totale 15. L’elenco deicon tassa sul reddito pari a 0 La lista completa deiconsul reddito pari a 0, ne vede ben 6 nel Medio Oriente, in particolare si tratta di: Emirati Arabi Uniti Qatar Arabia Saudita Bahrain Oman Kuwait. Vi sono poi negli Stati Uniti d’America: Bermuda Isole Cayman Saint Kitts e Nevis Antigua Barbuda In Europa Andorra Principato di Monaco Isole Vergini Britanniche In Oceania e Asia: Vanuatu (Oceania) Brunei (Asia) Per gran parte di questi, sostenere i servizi per i propri residenti, non potendo contare sulle, è ovviamente possibile grazie al turismo e ai servizi finanziari che offrono e che attirano investitori.