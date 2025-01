Quotidiano.net - Groenlandia, perché sarà importante nel 2025

Kalaallit Nunaat, in lingua danese Grønland, “terra verde”, promette di avere un’importanza sempre più strategica. Il 7 gennaioDonald Trump Jr, il figlio del Presidente degli Stati Uniti, ha messo piede sull’isola, la più grande al mondo e la meno densamente popolata della Terra. Tuttavia, sia Don Jr, sia le autorità groenlandesi e il ministero degli esteri della Danimarca a distanza di qualche giorno hanno ribadito che non si è trattato di una visita ufficiale, bensì di un “viaggio personale”. La visita in, infatti, non ha mancato di suscitare polemiche a causa delle dichiarazioni di Donald Trump, il quale più volte ha espresso l’idea di un’annessione. Secondo il presidente, infatti, gli Stati Uniti dovrebbero acquistare la. Trump e le dichiarazioni sullaUn paio di settimane prima di assumere la presidenza per il secondo mandato Trump, durante una conferenza stampa in Florida nella tenuta di Mar-a-Lago, aveva già ribadito l’interesse a sottrarre il controllo dellaalla corona danese per motivi di sicurezza nazionale.