Grande Fratello, i nominati. Jessica Morlacchi lascia il programma

La puntata di mercoledì 8 gennaio delsi è aperta con la ramanzina di Alfonso Signorini a tutti gli inquilini della Casa. Il conduttore ha varcato la porta rossa per dire ai concorrenti del reality show che hanno mostrato comportamenti indecenti al pubblico. “Cosa rimarrà di ognuno di voi? Ve lo siete chiesti? Questa sera voglio verità, nessuno deve nascondersi dietro silenzi o perbenismi perché gli errori sono sotto gli occhi di tutti” ha affermato davanti ai concorrenti in silenzio. Il ritorno Il provvedimento nei confronti di Helena e Ilaria.Le lacrime di Stefania Orlando IIl ritorno Pamela Petrarolo, un terzo delle Non è la Rai insieme a Ilaria Galassi e a Eleonora Cecere - quest’ultima è stata costretta da motivi familiari are la Casa diverse settimane fa -, è rientrata nella Casa del: “Ho sistemato alcune cose e ho avuto la possibilità di tornare”.