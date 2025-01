Panorama.it - Giorgia Meloni: "Su SpaceX tante falsità, Vittorio Rizzi sostituirà Elisabetta Belloni al Dis"- in diretta

11:52Sul premierato,ha sottolineato che l'intento è di "andare avanti con le riforme con decisione, la riforma sul premierato è costituzionale, pertanto richiede tempo. La riforma della giustizia è al vaglio del Senato, vorrei arrivare alle prossime elezioni con la nuova riforma del premierato già attuata, se così non dovesse essere ci si interrogherà se l'attuale legge elettorale sia la migliore".Sui centri in Albania,commenta la sentenza della cassazione, affermando che "la sentenza della cassazione mi sembra dia ragione al governo, per quanto ci riguarda i centri in Albania sono pronti per essere operativi, poi attualmente gli sbarchi sono quasi nulli, ma in ogni caso i centri sono pronti e potenzialmente operativi".11:42"Sull'accordo consono state dettecose false, la mia stella polare è l'interesse nazionale.