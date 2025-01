Giorgia Meloni in conferenza stampa | Cecilia Sala libera l’emozione più grande Vittorio Rizzi guiderà i servizi segreti al posto di Belloni – La diretta

Leggi su Open.online

11.41 – L’onore delle armi a Elisabettae l’annuncio: «nuovo direttore del Dis»Perché Elisabettasi è dimessa dalla guida dei? «Molte ricostruzioni che ho letto non corrispondono a verità. Vero è invece quello che ha poi detto lei. L’ambasciatrice ha detto di anticipare l’uscita di scena dalla scadenza naturale del mandato per non finire nel “tritacarne” che spesso accompagna questi processi». Ma, sottolinea, «ho una stima enorme per l’Ambasciatricee la voglio ringraziare per il lavoro enorme svolto anche nell’anno di presidenza italiana del G7. Il mio rapporto con lei rimane intatto e prevede che andrà a ricoprire altri importanti incarichi». Ma è tempo di chiudere la querelle, sottolinea la premier. «Mi ha consegnato le dimissioni prima di Natale, le vicende di questi giorni non c’entrano niente.