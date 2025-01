Ilgiorno.it - Emergenza polveri sottili. L’anno è iniziato fra i veleni. Superati i limiti già 5 volte

Un tempo era la verde Brianza. Qui i milanesi venivano in villeggiatura proprio per la qualità dell’aria. Oggi le frequenti misure antinquinamento di primo livello nel corso di dicembre e di questo inizio di gennaio (l’ultima lo scorso 31 dicembre e quattro nel corso del mese), per il ricorrente superamento deidei valori di Pm10 (cioè di) per più giorni consecutivi, fanno riemergere con urgenza il problema. Qualche dato: 8 superamenti della soglia didal 29 dicembre a ieri, 5 nei primi giorni del nuovo anno, con picchi di 128 e 138 microgrammi al metrocubo l’1 e il 2 gennaio registrati nella centralina fissa di via Machiavelli. Non va meglio a Meda, con 4 superamenti da inizio anno e un picco di 137 registrato il 2 gennaio. Si sta ripetendo quanto già avvenutoscorso, quando tra gennaio e febbraio si sono registrati dati a Monza di un valore medio di Pm10 di 59,8 microgrammi al metro cubo nelle centraline urbane di via Machiavelli e nel Parco, che secondo il rapporto “Mal d’aria“ di Legambiente, hanno fatto del capoluogo brianzolo il peggiore tra quelli lombardi per smog.