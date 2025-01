Ilgiorno.it - Ecco sette Dae nel ricordo di Luisella

Leggi su Ilgiorno.it

Il dono, importante e prezioso per salvare vite, è arrivato prima di Natale, si tratta dinuovi defibrillatori a disposizione sul territorio di Sesto Calende. Il gesto di solidarietà da parte di Sergio Gumier, consigliere comunale nella lista civica Sesto Futura e della sua famiglia, indella moglie, scomparsa nel 2023. Quattro dispositivi saranno nelle scuole, uno al campo sportivo, uno nella frazione di Lentate e un ultimo nel centro cittadino. Commenta la lista Sesto Futura – Alleanza Civica, che guida l’amministrazione sestese: "Questo atto, compiuto in memoria della cara, rappresenta non solo un esempio di grande sensibilità e altruismo, ma anche un dono prezioso che contribuirà alla sicurezza e al benessere di tutti i cittadini. La memoria divivrà non solo nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata, ma anche attraverso un gesto che avrà un impatto concreto e positivo sulla nostra comunità.