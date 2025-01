Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 9 gennaio 2025

Leggi su Tpi.it

di, 9Questa sera, giovedì 9, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Paolo Del Debbio intervisterà il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in merito alla più stretta attualità: dal tema sicurezza, alla gestione dell’immigrazione, fino alla liberazione di Cecilia Sala. Spazio poi a un approfondimento sulla liberazione della giornalista italiana e ai contenuti principali emersi della conferenza del Premier Giorgia Meloni, con un approfondimento sul recente operato del Governo.