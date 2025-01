Ilrestodelcarlino.it - Davoli (FdI): "Basta violenze continue. Città martoriata, stop all’escalation"

Sul gravissimo fatto di cronaca che ha, ancora una volta, fatto interrogare tutta Reggio sulla continua escalation di violenza in, Fratelli d’Italia ha chiesto un cambio di passo all’amministrazione tutta. "Ancora una volta dobbiamo registrare una violenza sessuale in, vittima una donna nigeriana abusata da 4 connazionali – scrive in una nota Letizia, consigliera meloniana in–. Un fatto gravissimo, che unito al profondo disprezzo per la nostra civiltà, il nostro paese, le nostre leggi, le nostre tradizioni e la nostra cultura mostrate nei gravi fatti di Milano a Capodanno da gruppi di immigrati, non può più essere ignorato. Rinnoviamo l’appello, bocciato più volte dalla maggioranza, a fermare al più presto la deriva di violenza che attraversa la, tollerata ormai troppo a lungo e i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti".