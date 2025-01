Dalla lettura delle targhe all’ex rifugio antiaereo | guida al Parking Fara rivoluzione dell’accessibilità veicolare a Città Alta

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Sono passati più di otto mesi dal 4 maggio 2024, data di apertura del. Il nuovo ‘garage’ diprometteva di essere un passaggio fondamentale nell’evoluzionedel centro storico, con una capacità complessiva di 469 posti auto tra gli stalli dedicati ai privati e quelli destinati all’uso pubblico.Dall’assessorato alle Politiche della Mobilità rendono noto che, seppur senza il sostegno di dati oggettivi, i cittadini che risiedono nelle case che ‘guardano’ ilhanno segnalato una progressiva crescita: “Nei giorni festivi siamo vicini alla saturazione”.Dati ufficiali sull’utilizzo della struttura non sono tuttavia disponibili: contattata in merito, la società Best in– azionista di maggioranza della Bergamo Parcheggi e gestore del– per politica interna non condivide con la stampa numeri su ingressi e utenza.