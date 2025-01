Spettacolo.periodicodaily.com - “Cuore d’inverno” è Il Nuovo Singolo di Giuseppe Cucè

Da venerdì 10 gennaio 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “” (TRP Vibes / Track Records Productions), ildi.Ildi” racconta le complessità dei sentimenti umaniA partire da venerdì 10 gennaio 2025, sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale ildi, intitolato “” (TRP Vibes / Track Records Productions). Un brano che, come una melodia avvolgente, parla delle sfide emotive e dei sentimenti complessi, trasportando l’ascoltatore in un viaggio attraverso la fragilità delle relazioni umane e il difficile processo di auto-accettazione.Il Significato del Brano: Un Viaggio neldell’Inverno“” è una riflessione intensa su quei momenti della vita in cui ci si trova in uno stato di confusione emotiva, incapaci di comprendere o di percepire le proprie emozioni, così come quelle degli altri.