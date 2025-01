Quifinanza.it - Classi energetiche di case ed elettrodomestici, le novità del 2025

Leggi su Quifinanza.it

Dalsono entrate in vigore alcune modifiche al funzionamento delledegli. L’obiettivo è quello di diminuire i consumi non necessari e far progressivamente uscire dal mercato apparecchi non efficienti. La classe G sarà completamente vietata, mentre la classe F verrà progressivamente rimossa dagli scaffali dei negozi.L’anno in corso segna anche l’avvicinamento alle prime scadenze della direttivaGreen, che ha stabilito nuovi parametri di efficientamento energetico per gli edifici di tutta Europa. Non c’è più però nessun riferimento alle, dopo le modifiche apportate al Parlamento europeo.Le nuove regole per ledegliA partire dalci saranno alcuni cambiamenti nelledegli