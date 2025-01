Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese, c’è Foglia per il centrocampo. In prova il difensore argentino Callegari

Un ingaggio imminente e un altro possibile, laè attiva sul mercato. Mattia, centrocampista classe 1999 con trascorsi in Lega Pro, è prossimo al tesseramento nel club rossoblù. Emilianodi origini argentine proveniente dall’Acireale è in. Quanto al primo, vanno menzionate le esperienze con il Pineto e con la Pianese, mentre alcune settimane fa era stato aggregato al Chieti ma poi non è stato tesserato. Ieri si è allenato con la rosa rossoblù ed ha ritrovato il suo ex compagno Jacopo Domizi, con cui ha condiviso un’annata in serie D – campionato vinto – proprio al Pineto. A conoscerlo bene è il ds Claudio Cicchi che lo ha lanciato ai tempi del Castelnuovo Vomano. Invece(foto), nato nel 1996, è un centrale difensivo di piede destro, alto un metro e 88 circa.