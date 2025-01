Spazionapoli.it - Casadei al Napoli, il Chelsea non fa sconti: nuova richiesta a De Laurentiis

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato –piace al, ma ilnon ha alcuna intenzione di fare: c’è unaper DePer il calciomercato delproseguono i contatti con ilper Cesare. Il centrocampista è uno dei nomi più gettonati di queste ultime ore e le speranze di vederlo in azzurro aumentano vertiginosamente ogni giorno. C’è, però, da fare i conti con lache arriva dal club di Premier League, per nulla bassa se si considera che la trattativa è in corso durante la campagna acquisti invernale.Come riferito anche questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il prezzo fissato per il 21enne, che domani compirà 22 anni, è di 15 milioni di euro. Non una cifra che ilelargirà facilmente, trattandosi pur sempre di un ottimo prospetto, ma che in Inghilterra ha faticato ad emergere.