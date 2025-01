Terzotemponapoli.com - Borsa di Studio SuperNews 2025, vincitore dello Scholarship uno studente dell’Università di Padova

È giunto al termine il progetto dellaindetto dache, promosso anche con l’aiuto delle Università italiane, ha messo in palio per gli studenti unadidel valore di 500 euro per il miglior progetto sul calcio degli anni ’90. Dopo un’attenta analisi e la valutazione degli elaborati pervenuti in redazione, la rubrica sportiva eletta vincitrice risulta quella di Matteo Libralato,di Camposampiero iscritto al corso di Laurea in Comunicazionedegli Studi di Padova.: “90 minuti in 1 minuto“Intitolato “90 minuti in 1 minuto“, il progetto si presenta perfettamente attinente alla traccia proposta in questa edizione, che richiedeva la realizzazione di una rubrica sportiva, pensata per le logiche di Instagram, che rievocasse imprese, leggende e aneddoti del periodo d’oro del calcio degli anni ’90, mettendo in luce similitudini e/o differenze rispetto all’attualità calcistica.