Anteprima24.it - ‘Blocca Ladri’, Barone (Lega): “Territori più sicuri e famiglie più serene”

Tempo di lettura: 2 minuti“Ancora una volta ladimostra di essere il partito delo e dei cittadini. La presentazione del, un disegno di legge per inasprire le pene e garantire il carcere, evitando attenuanti e sconti, ai delinquenti che rubano nelle case, è una risposta concreta agli italiani. Quotidianamente, purtroppo, migliaia didevono fare i conti con il furto nelle proprie abitazioni e tantissimi anziani sono vittime di scippi ad opera di malviventi spesso ancora in libertà per norme tolleranti. Con ilchi ruba finisce in carcere senza la possibilità di alternative”. Così Luigi, responsabile Enti Locali dellaSalvini Premier in Campania, a proposito del disegno di legge presentato dallaal Senato in materia di furto in abitazione e furto con strappo.