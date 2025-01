Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano schianta il Maccabi in Eurolega e continua la sua corsa verso i playoff

Prova di forza delnel ventesimo turno di. I Campioni d’Italia dominano contro ilTel Aviv sul campo neutro di Belgrado, imponendosi per 107-74. Seconda vittoria consecutiva nel 2025 per, l’undicesima della stagione, conche resta in piena zona. Adesso per la squadra di Messina ci saranno due sfide casalinghe contro Alba Berlino e Partizan Belgrado e persarebbe fondamentalere la striscia positiva per migliorare ulteriormente la propria classifica.Shavon Shields è il miglior marcatore delcon 18 punti, mentre segnano 17 punti sia Nikola Mirotic sia Zach LeDay. Ottimo anche il contributo da parte di Armoni Brooks (15) e Leandro Bolmaro (14). Ilvive una serata terribile da tre punti (1/21), con Roman Sorkin che segna 16 punti.