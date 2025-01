Lanazione.it - Balneari, ancora una proroga. Gare pubbliche rinviate al 2027

possono tirare un sospiro di sollievo, almeno per ora: il Comune estenderà al 30 settembre delle concessioni, dopo di che andranno a gara. Il provvedimento interessa i 42 stabilimenti della costa. Dei giorni scorsi la pubblicazione della determina per far slittare di due anni la vendita degli stabilimenti prevista dalla Bolkestein. "Le concessioni demaniali marittime già in essere nel Comune sarannote fino al 30 settembre– si legge nel documento –. Questanon è automatica ma deliberata per la necessità di garantire una transizione ordinata verso il nuovo sistema di assegnazione tramite. Tempistiche tecniche richieste per l’elaborazione e l’approvazione del nuovo Piano dell’arenile, previsto entro il 2025", ma anche "salvaguardia del tessuto economico locale, caratterizzato da un’elevata dipendenza dalle attività turistiche e".