Aston Villa-West Ham, FA Cup: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Ham è un match valido per il terzo turno di FA Cup e si gioca venerdì alle 21:00: notizie, statistiche,.Uno dei pochi incontri tra squadre di Premier League nel terzo turno di FA Cup è quello traHam: l’appeal non è quello di Arsenal-Manchester United (in campo due giorni dopo) ma il match delPark è indubbiamente uno dei più interessanti e meno scontati, almeno sulla carta. Gli uomini di Unai Emery procedono tra alti e bassi – troppi per una squadra che sogna di chiudere tra le prime quattro come lo scorso anno – ed al giro di boa della Premier League sono arrivati ottavi: ad oggi sarebbero fuori dall’Europa.Ham, FA Cup: tv,(Ansa) – Ilveggente.itNell’ultimo turno, intanto l’è tornato a vincere, piegando 2-1 il neopromosso Leicester: per Emery è stato il primo successo del 2025, visto che nelle due giornate precedenti ins avevano rimediato una pesante sconfitta esterna con il Newcastle (3-0) e pareggiato 2-2 in casa con il Brighton.