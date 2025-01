Ilgiorno.it - Armi e droga su “Berlusconi Market”: rischiano fino a 9 anni per traffici illeciti sul dark web

BRESCIA – La Procura la scorsa udienza aveva chiesto cinque condanne comprese tra i cinque e i nove. Tre degli imputati, ieri, nella speranza che il giudice accordi loro pene più contenute, si sono detti invece pronti a “collaborare” con la giustizia e a consegnare le “chiavi” di accesso di altri 17 bitcoin, corrispondenti a circa un milione e 700mila euro. Una fortuna. E già nei mesi scorsi si erano svuotati le tasche mettendo a disposizione altri due milioni e mezzo in criptovalute, pari in buona sostanza a due terzi dei proventi. Si parla dei fondatori e degli amministratori del “”, la piattaforma in stile Amazon ma illegale delweb all’interno della quale, navigando in anonimato prima che la piattaforma venisse smantellata, era possibile procacciarsi di tutto, dai kalashnikov alle granate alle bombe a mano, dallaai documenti falsi, alle carte di credito e ai prodotti contraffatti passando per gli psicofarmaci.