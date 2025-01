Thesocialpost.it - Alessia muore così all’improvviso, a soli 27 anni: un destino orribile

Dolore e commozione in Sicilia per la scomparsa improvvisa diIncardona, morta oggi 9 gennaio nella città di Vittoria. Leggi anche: Il piccolo Mattia morto in Egitto, parla Paola Caruso: "Continuate ad andare in questi posti di m***a"La giovane, 27, è venuta a mancare a causa di un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. In città era nota in quanto lavorava come banconista in un bar. Da qualche tempo era andata a convivere con il fidanzato.Tantissimi i messaggi di cordoglio che hanno riempito la pagina Facebook della giovane, descritta da tutti come gentile e solare. I funerali si svolgeranno domani 10 gennaio nella chiesa di San Domenico Savio alle 15.