Xbox Developer Direct 2025, la data è stata svelata da un noto leaker?

L’attesa per il primo grande eventodelsi fa sempre più intensa. Secondo ileXtas1s,per le sue anticipazioni affidabili, Microsoft potrebbe annunciare l’domani, 9 gennaio, con ladell’evento fissata per il 23 gennaio. Questo appuntamento, se confermato, potrebbe essere cruciale per scoprire le novità del catalogoGames Studios e gli aggiornamenti sui titoli previsti per quest’anno.Ebbene sì, dopo che un insider ha affermato pochi giorni fa che il nuovosarà quello “più grande di sempre”, ileXtas1s potrebbe aver rivelato lain cui è in programma l’appuntamento comunicativo del colosso di Redmond attraverso un messaggio piuttosto criptico.Ed in attesa di scoprire se realmente Microsoft annuncerà l’nella giornata di domani, il 9 Gennaio, per il 23 Gennaio, segnaliamo che lo show potrebbe includere degli approfondimenti su giochi molto attesi come Avowed di Obsidian, The Outer Worlds 2, e forse un nuovo trailer di Fable di Playground Games.